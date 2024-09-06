Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова заявил, что Украина рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью американским журналистам с телеканала NBC.
Там должны быть представители России. Мы понимаем, что без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт.
Владимир Зеленский, глава Украины
Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Европейская страна, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Москву. В той встрече не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике.
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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