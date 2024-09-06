Глава Украины сообщил о работе по предложениям, которые Киев выдвинет Москве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова заявил, что Украина рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью американским журналистам с телеканала NBC.

Там должны быть представители России. Мы понимаем, что без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Европейская страна, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Москву. В той встрече не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України