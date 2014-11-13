Зеленский рассказал о злости на Трампа

Президент Украины дал интервью американскому порталу Axios.

Владимир Зеленский рассказал о злости на Дональда Трампа. Об этом украинский президент сообщил журналисту портала Axios. Отрывок издание опубликовало на собственном аккаунте в Twitter. В кадре корреспондент спросил гостя о том, злится ли он на бывшего американского президента.

Немного Владимир Зеленский, президент Украины

Политик не стал вдаваться в подробности в своем ответе. Известно, что полная версия разговора будет опубликована порталом 31 января.

Напомним, что 18 января Дональд Трамп заявил общественности, что больше не имеет желания поставлять военную помощь Киеву. Политик неоднократно требовал от официальных лиц администрации США перестать направлять Украине поддержку "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году".

Зеленский заявил о нехватке вакцины от коронавируса для Украины.