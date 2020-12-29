Об этом политик объявил ближайшему окружению.

Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщил представитель политической партии "Слуга народа" Гео Лерос. По словам депутата Верховной Рады, о своем решении действующий глава государства рассказал ближайшему окружению во время празднования своего дня рождения 25 января.

Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок Гео Лерос, украинский депутат

Напомним, что накануне стало известно, что рейтинг Владимира Зеленского рекордно упал. В январе 2021 политика поддерживают только 13,4 процента граждан страны. В конце 2020 года жена президента Елена Зеленская отметила, что муж не обсуждал с ней идею идти на второй срок.

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