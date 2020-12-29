Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Документ поддержали 255 парламентариев.

Верховная рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом сообщает "Страна.ua".

Документ поддержали 255 парламентариев, теперь его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Он определяет тематику вопросов, которые могут на них выноситься. К таковым относятся вопросы об изменениях в конституцию и решение вопроса общегосударственного значения. Также через референдум станет возможно отменить уже принятые законы.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса. Законопроект назывался "О народовластии через всеукраинский референдум", однако ко второму чтению его название изменили.

Ранее глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального - другом.

Видео: YouTube / RadaTVchannel