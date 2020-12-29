Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

При этом украинский лидер остался во главе списка избирателей.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 20% по сравнению с показателем в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В январе нынешнего года за украинского лидера готовы были проголосовать всего лишь 13,4% граждан. При этом Зеленский остался во главе списка избирателей. На втором месте расположился экс-президент Украины, Петр Порошенко - 10,6% голосов. Тройку лидеров замкнула лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко - 8%.

Также сообщается, что в случае проведения второго раунда президентских выборов Зеленский набрал бы 55,2% голосов, а его соперник, Порошенко - 44,8%.

Ранее уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому.

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