Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 20% по сравнению с показателем в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
В январе нынешнего года за украинского лидера готовы были проголосовать всего лишь 13,4% граждан. При этом Зеленский остался во главе списка избирателей. На втором месте расположился экс-президент Украины, Петр Порошенко - 10,6% голосов. Тройку лидеров замкнула лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко - 8%.
Также сообщается, что в случае проведения второго раунда президентских выборов Зеленский набрал бы 55,2% голосов, а его соперник, Порошенко - 44,8%.
Ранее уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому.
Фото: Pixabay.com
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