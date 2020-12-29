Уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому

Ранее она выступила против принятия закона об обязательном использовании украинского языка.

Профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ее увольнении из-за поста о русском языке. Об этом сообщает телеканал "Перший Козацький".

Бильченко напомнила украинскому лидеру о его последнем новогоднем обращении, в котором он заявил о равноправии граждан страны вне зависимости от их взглядов.

На конкретно моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины. Евгения Бильченко, профессор

23 января Бильченко опубликовала пост в своем Facebook-аккаунте, в котором выступила против принятия закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

Видео: YouTube / Перший Козацький