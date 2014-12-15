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Зеленский заявил о нехватке вакцины от коронавируса для Украины

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Он призвал к более активному привлечению Еврокомиссии к переговорному процессу властей с производителями.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о нехватке вакцины от коронавируса для страны. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский выразил благодарность за инициативу Евросоюза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. Однако он также сообщил, что доз препарата, выделенных в рамках фонда COVAX, недостаточно для вакцинации населения. Президент Украины призвал к более активному привлечению Еврокомиссии к переговорному процессу властей с производителями.

Ранее Минздрав Украины заявил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину в стране.

Видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: вакцина, владимир зеленский, еврокомиссия, коронавирус, президент украины, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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