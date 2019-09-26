Зеленский рассказал подробности разговора с Лавровым

Политики поговорили об обмене и завершении войны в Донбассе.

Владимир Зеленский поделился подробностями личного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Президент Украины рассказал и об обстоятельствах встречи, и о затронутых темах.

Зеленский объяснил, что первым к нему подошел Лавров. Он хотел познакомиться с новым лидером Украины. Также политик заявил, что Россия очень хочет прекратить войну в Донбассе.

Господин Лавров подошёл ко мне, сказал: "Я хочу познакомиться. И хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе" комментирует политик

Зеленский добавил, что русский дипломат поздравил его с тем, что государства достигли понимания в вопросе обмена пленными. В свою очередь Зеленский пообещал, что будет делать все для достижения мира, а также выразил намерение действовать согласно минским договоренностям.

Общение между политиками состоялось в рамках Генеральном ассамблеи ООН. Лавров встретил Зеленского в очереди во время торжественного приема у Дональда Трампа.

Ранее Piter.tv писал о том, что Скабеева высмеяла лицо Зеленского после слов Трампа о Путине.

Видео: YouTube/FRANCE 24 English,CNN,AFP news agency