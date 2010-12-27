Сергей Лавров провел краткие переговоры с Зеленским на Генассамблее ООН

Во время приема у президента США представители России и Украины смогли кратко переговорить друг с другом.

Между Зеленским и Лавровым состоялся разговор во время проведения Генассамблеи ООН. Политики встретились во время приема у Дональда Трампа. Российские дипломаты рассказали, что разговор вышел"весьма деловым". Они добавили, что общение получилось достаточно кратким.

Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг украинско-российских отношений. Ранее глава МИД РФ заявил, что ждет нормализации ситуации. Он этом он заявлял еще в сентябре. Причиной наступления "весны" станет обмен между государствами заключенными. Также чиновник надеется на то, что после смены руководства страны "антироссийские решения" Петра Порошенко будут отозваны.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД заявил о завершении войны в Сирии.

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