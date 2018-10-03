Глава МИД заявил о завершении войны в Сирии

Несмотря на то, что война закончилась, остаются отдельные очаги напряжённости.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии подошла к концу. Сейчас страна пытается вернуться к мирной жизни.

Несмотря на то, что война закончилась, остаются отдельные очаги напряжённости на территориях, не подконтрольных правительству САР, как например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат. По словам Лаврова, теперь на первый план выходят задачи по оказанию Сирии гуманитарной помощи.

Также в стране необходимо продвигать политический процесс для урегулирования кризиса и стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе.

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Видео: YouTube/ BBC News