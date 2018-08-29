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Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
Сегодня, 18:58
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nadezhda_sib

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

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Ведомство сообщило о том, что в указанном месте происшествия нет российских наблюдательных постов.

Минобороны РФ опровергло сообщение о смерти трех российских военнослужащих в сирийском городе Идлиб, сообщило "РИА Новости". В четверг, 5 сентября, информация о гибели россиян появилась в СМИ.

По данным пресс-службы Минобороны, в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб нет российских наблюдательных постов, поэтому сообщение о гибели военнослужащих не соответствует действительности. 

Источником информации о смерти спецназовцев стал Almasdar News со ссылкой на сирийский боевиков из "Национального фронта освобождения" и издание "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин предложил Трампу купить у России гиперзвуковое оружие

Фото: ФАН

Теги: военнослужащие, сирия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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