Скабеева высмеяла лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущей не понравилось с каким выражением лица президент Украины находился во врем личной встречи с президентом США.

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла поведение украинского президента Владимира Зеленского. Женщина посчитала, что лицо политика скривилась после того, как Дональд Трамп заговорил с ним о Владимире Путине. Журналистка опубликовала скриншот этого отрывка из видео встречи в telegram-канале.

По мнению Скабеевой, недовольное лицо у Зеленского вызвала фраза: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным". Именно так Ольга подписала свой пост. Россиянка не обошла вниманием и самого президента США. Ей показалось странным, что Трамп выглядит на совместной фотографии с украинским главой невеселым.

А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло пошутила Скабеева

Напомним, что ранее Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Зеленского и Трампа. В рамках обсуждений президент Украины пообещал коллеге, что новый генеральный прокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Байдена. Текст опубликован после того, как началась процедура импичмента. Министерство юстиции США не выявило в документе никаких нарушений законности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский выложил снимок с Трампом.

Фото: Telegram/Skabeeva

Видео: YouTube/

