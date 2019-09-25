Зеленский выложил снимок с Трампом

Главы государств встретились в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом. Об этом он сообщил у себя Twitter.

В социальных сетях Зеленский написал, что пообщался с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Свой пост он сопроводил снимком, на котором главы государств стоят вместе с супругами.

В данный момент в Нью-Йорке проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамах нее Зеленский и Трамп планируют обсудить дальнейшее сотрудничество стран в сфере энергетики, расширения торговли. Делегации от России на мероприятие не попала, так как США отказали им в визе.

Фото: Twitter Зеленского