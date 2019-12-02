Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Он поднимает вопрос 9 декабря на нормандском формате.

Зеленский хочет поднять вопрос о транзите российского газа на саммите в Париже. Он рассчитывает подписать с Россией долгосрочный контракт на 10 лет. Однако окончательное решение по данному вопросу все еще не принято. Глава Украины обсудит возможности с Владимиром Путиным. Об этом спикер заявил в интервью изданию Le Mond.

Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос напомнил Зеленский

Политик добавил, что надеется отделить эту тему от ситуации с Донбассом. По словам Зеленского, транзит газа ежегодно приносит стране от 2,5 до 3 млрд долларов. Президента Украины беспокоит ситуация со строительством газопровода "Северный поток-2".

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях.

Фото: Pixabay.com

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