Президент Украины рассказал о прогрессе по решению продовольственной проблемы.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу". Информацией глава государства поделился в очередном видеообращении к народу. Он отметил, что киевская делегация рассказала о прогрессе. Сам политик выразил благодарность за помощь в урегулировании вопроса ООН и Анкаре.

Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. Делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса" состоялись в среду. Мероприятие было организовано на территории особняка Календер в Стамбуле.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України