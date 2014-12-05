Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению

Эксперт рассказал о задачах, которые поставлены Владимиром Зеленским по югу страны.

Заместитель главы ГУР (Главного управления разведки) Украины Вадим Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению. Соответствующее заявление военнослужащий сделал в эфире местного телемарафона. Он объяснил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу по освобождению южной части страны. В настоящее время специалисты проводят работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных. По мнению эксперта, данные цели выполняются успешно, для чего привлекаются все необходимые силы и средства.

Мы не просто готовимся, мы ведём разведку…Многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий. Вадим Скибицкий, замглавы ГУР

напомним, что украинский министр по обороне Алексей Резников в интервью для британского издания The Times заявил о том, что лидер страны Владимир Зеленский отдал ВСУ приказ освободить юг. В этих целях Киев собирает "миллионные боевые силы, оснащенные западным вооружением".

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