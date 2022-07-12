Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области

Российские военные уничтожили противокорабельные установки Harpoon американского производства на территории Одесской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 12 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция была проведена Вооруженными силами при помощи ракет "Искандер" наземного базирования.
В районе населенного пункта Березань высокоточными ракетами уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все