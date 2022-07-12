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Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области

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Игорь Конашенков рассказал об ударе "Искандерами" по точкам ВСУ в Березане.

Российские военные уничтожили противокорабельные установки Harpoon американского производства на территории Одесской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 12 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция была проведена Вооруженными силами при помощи ракет "Искандер" наземного базирования.

В районе населенного пункта Березань высокоточными ракетами уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: harpoon, березань, всу, игорь конашенков, искандер, минобороны, одесская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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