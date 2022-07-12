Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные выявляют иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину. Так, 6 июля на пункт сбора и размещения наемников в польском городе Замосць прибыли два гражданина Великобритании и три гражданина США. Конашенков призвал их "одуматься и живыми вернуться домой".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили четыре склада ВСУ в Николаевской области.

Видео: Минобороны России