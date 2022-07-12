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Минобороны РФ: российские ВКС уничтожили четыре склада ВСУ в Николаевской области

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Склады с боеприпасами были обнаружены в районе населенного пункта Матвеевка.

Российские ВКС уничтожили четыре склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады с боеприпасами были обнаружены в районе населенного пункта Матвеевка. Их уничтожили высокоточным оружием. Кроме того, российские ВКС поразили живую силу и военную технику украинских войск, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники противника в районе Северска.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, николаевская область, склады
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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