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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52

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В небе их страховали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка экипажей к вылету и выполнению поставленной задачи. Экипажи Ка-24 запустили ракеты по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск. В небе их страховали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ка-25, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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