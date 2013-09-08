Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52

В небе их страховали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка экипажей к вылету и выполнению поставленной задачи. Экипажи Ка-24 запустили ракеты по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск. В небе их страховали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска.

Видео: Минобороны России