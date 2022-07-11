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Минобороны РФ: российские ВКС уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска

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ВКС России поразили живую силу и военную технику украинских войск в 10 районах.

Российские ВКС уничтожили украинский пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе Артемовска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВКС России поразили живую силу и военную технику украинских войск в 10 районах, в том числе националистического подразделения "Айдар" в районе Харькова.

Также российские военные уничтожили склад вооружения с противотанковыми ракетными комплексами иностранного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель сбил украинский Су-25 в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вкс россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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