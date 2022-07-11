Минобороны РФ: российские ВКС уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска

Российские ВКС уничтожили украинский пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе Артемовска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
ВКС России поразили живую силу и военную технику украинских войск в 10 районах, в том числе националистического подразделения "Айдар" в районе Харькова.
Также российские военные уничтожили склад вооружения с противотанковыми ракетными комплексами иностранного производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель сбил украинский Су-25 в ДНР.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все