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Минобороны РФ: российский истребитель сбил украинский Су-25 в ДНР

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Его обнаружили в районе населенного пункта Богатырь.

Российский истребитель Су-35с сбил украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет воздушных сил Украины обнаружили в районе населенного пункта Богатырь. Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах пяти населенных пунктов и города Херсон.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском.

Видео: Минобороны России

Теги: истребитель, минобороны россии, самолет, су-25, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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