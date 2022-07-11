Минобороны РФ: российский истребитель сбил украинский Су-25 в ДНР

Его обнаружили в районе населенного пункта Богатырь.

Российский истребитель Су-35с сбил украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет воздушных сил Украины обнаружили в районе населенного пункта Богатырь. Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах пяти населенных пунктов и города Херсон.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском.

Видео: Минобороны России