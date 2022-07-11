Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

Вооруженные силы России уничтожили хранилища со снарядами для реактивных систем залпового огня HIMARS под Днепропетровском. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Хранилища обнаружили в районе населенного пункта Радушное. Системы HIMARS были предоставлены Украине от американской стороны. В хранилищах также находились боеприпасы для самоходных пушек 2С7 "Пион". Их уничтожили высокоточными ракетами большой дальности.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники.
Видео: Минобороны России
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