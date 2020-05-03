Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники

Два артиллерийских взвода были обнаружены в районе Новгородская.

Вооруженные силы России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Взводы были уничтожены в рамках контрбатарейской борьбы. Взвод РСЗО "Ураган" был обнаружен в районе Константиновки. Взвод РСЗО "Град" ликвидировали в районе Дзержинска. Еще два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" уничтожили в районе Новгородская (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили два украинских Су-25 и МиГ-29.

Видео: Минобороны России