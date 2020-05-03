Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских Су-25 и МиГ-29

Также российские средства ПВО за сутки перехватили три беспилотника и три баллистические ракеты "Точка У".

Российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один вертолет МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Самолеты были обнаружены в районе населенных пунктов Барвенково и Троицкое (ДНР). Вертолет сбили в районе Краснополье (ДНР). Также российские средства ПВО за сутки перехватили три беспилотника, три баллистические ракеты "Точка У", 20 снарядов РСЗО "Урага" и пять снарядов РСЗО "Смерч.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске.

Видео: Минобороны России