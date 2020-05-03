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Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских Су-25 и МиГ-29

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Также российские средства ПВО за сутки перехватили три беспилотника и три баллистические ракеты "Точка У".

Российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один вертолет МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Самолеты были обнаружены в районе населенных пунктов Барвенково и Троицкое (ДНР). Вертолет сбили в районе Краснополье (ДНР). Также российские средства ПВО за сутки перехватили три беспилотника, три баллистические ракеты "Точка У", 20 снарядов РСЗО "Урага" и пять снарядов РСЗО "Смерч.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, игорь конашенков, истребитель, миг-29, минобороны россии, самолет, су-25, су-35с
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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