Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске

Высокоточным оружием были поражены пункт временной дислокации ВСУ и склад с боеприпасами.

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск в Славянске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием были поражены пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и склад с боеприпасами, находившийся на территории "Керамического комбината".

Также российские военные уничтожили до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядом для американских гаубиц M777 и около 700 снарядов для РСЗО "Град"

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.

Видео: Минобороны России