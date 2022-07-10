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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске

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Высокоточным оружием были поражены пункт временной дислокации ВСУ и склад с боеприпасами.

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск в Славянске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием были поражены пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и склад с боеприпасами, находившийся на территории "Керамического комбината".

Также российские военные уничтожили до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядом для американских гаубиц M777 и около 700 снарядов для РСЗО "Град"

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, славянск
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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