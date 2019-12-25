ВС России вплотную подошли к окрестностям Славянска

Боец рассказал о продвижении российской армии у Славянска.

Военнослужащие ВС России приблизились к окрестностям Славянска и начали заходить в этот населенный пункт. Об этом РИА Новости сообщил замкомандира полка группировки "Запад".

Эту же информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас вплотную подходят российские подразделения.

Город Славянск расположен в северной части Донецкой Народной Республики. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой и играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.

Ранее российские подразделения успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины недалеко от села Пришиб в районе Святогорска. На этом направлении также работают подразделения группировки войск "Запад".

Фото: Минобороны России