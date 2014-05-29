Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны показало видео уничтожения пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52.
На опубликованных кадрах показан взлет вертолетов и подготовка к нанесению ударов по позициям украинских войск. По ним были запущены ракеты.
В пресс-службе Минобороны отметили, что в результате нанесенных ударов были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.
Ранее Минобороны показало кадры работы минометчиков в ходе спецоперации.
Видео: Минобороны России
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