Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

В результате нанесенных ударов были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Минобороны показало видео уничтожения пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52.

На опубликованных кадрах показан взлет вертолетов и подготовка к нанесению ударов по позициям украинских войск. По ним были запущены ракеты.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в результате нанесенных ударов были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Ранее Минобороны показало кадры работы минометчиков в ходе спецоперации.

Видео: Минобороны России