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Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

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В результате нанесенных ударов были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Минобороны показало видео уничтожения пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52.

На опубликованных кадрах показан взлет вертолетов и подготовка к нанесению ударов по позициям украинских войск. По ним были запущены ракеты.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в результате нанесенных ударов были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Ранее Минобороны показало кадры работы минометчиков в ходе спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, вооруженные силы украины, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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