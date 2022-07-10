Минобороны показало кадры работы минометчиков в ходе спецоперации

Координаты местонахождения позиций ВСУ передают беспилотники.

Минобороны показало видео боевой работы минометчиков в ходе спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка минометчиков к нанесению ударов по артиллерийским позициям украинских войск. Координаты местонахождения позиций ВСУ передают беспилотники.

В пресс-службе Минобороны отметили, что после получения данных о целях противника расчеты занимают скрытые боевые позиции и наносят удары.

Ранее в Минобороны сообщили, что США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов.

Видео: Минобороны России