Американской организации удалось организовать проекты по изучению особо опасных инфекций.

США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Управлению по снижению угрозы минобороны США удалось их вывезти с территории Украины. В организации также смогли наладить работы по оценке биологической обстановки и организовать проекты по изучению особо опасных инфекций. Кириллов уточнил, что эти инфекции способны вызвать ухудшение эпидситуации.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальона "Кракен" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское.

Видео: Минобороны России