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Минобороны РФ: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов

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Американской организации удалось организовать проекты по изучению особо опасных инфекций.

США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Управлению по снижению угрозы минобороны США удалось их вывезти с территории Украины. В организации также смогли наладить работы по оценке биологической обстановки и организовать проекты по изучению особо опасных инфекций. Кириллов уточнил, что эти инфекции способны вызвать ухудшение эпидситуации.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальона "Кракен" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь кириллов, микроорганизмы, минобороны россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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