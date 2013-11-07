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Минобороны РФ: боевики нацбатальона "Кракен" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

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В связи с острой нехваткой личного состава киевские власти приняли решения бросить на передовую нацбатальоны.

Боевики 226-го батальона украинского националистического формирования "Кракен" не стали выполнять приказ о возвращении в населенный пункт Покровское. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В связи с острой нехваткой личного состава подразделений первого эшелона киевские власти приняли решения бросить на передовую нацбатальоны. Ранее они выполняли задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов. Однако боевики нацбатальона "Кракен" отказались выполнять этот приказ.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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