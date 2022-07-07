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Минобороны РФ: украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях

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Сообщается, что они массово дезертировали в тыловые районы.

Украинские военные 80-й десантно-штурмовой бригады отказались от участия в боевых действиях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе Артемовска (ДНР) российские ВКС поразили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Конашенкова, в них находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц бронированных машин.

На фоне потерь военнослужащие 80-й бригады массово дезертировали в тыловые районы. Также Конашенков сообщил, что руководством ВСУ был отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих с целью направления их в районы боевых действий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили два украинских самолета.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, дезертирство, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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