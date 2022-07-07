Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских самолета

Один из самолетов был сбит в районе Николаева.

Российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет МиГ-29 был обнаружен в районе Николаева. Еще один самолет, Су-25, сбили в районе Адамовки (ДНР). Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили 17 беспилотников в районах 12 населенных пунктов и 12 снарядов РСЗО в районах 11 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный.

Видео: Минобороны России