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Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских самолета

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Один из самолетов был сбит в районе Николаева.

Российские истребители Су-35с сбили два украинских самолета. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет МиГ-29 был обнаружен в районе Николаева. Еще один самолет, Су-25, сбили в районе Адамовки (ДНР). Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили 17 беспилотников в районах 12 населенных пунктов и 12 снарядов РСЗО в районах 11 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, истребители, миг-29, минобороны россии, самолеты, су-25, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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