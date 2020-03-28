Зеленский произвел ключевые перестановки в армии Украины

О новых назначениях сообщила пресс-служба главы государства.

В армии Украины по указам президента страны Владимира Зеленского произошел ряд перестановок. Теперь по решению главы государства позиция главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделена. Эту позицию занимал Руслан Хомчак, который теперь назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Генеральный штаб ВСУ теперь возглавляет Сергей Корнийчук – он с мая 2019 года занимал пост первого замначальника Генштаба.

Кроме того, указом президента Украины Сергей Наев назначен руководящим силовой операцией в Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ страны с полуночи 27 марта. Глава государства уточнил, что границы страны будут закрыты и для жителей страны, находящихся за рубежом.

Видео: Зе!Президент / YouTube