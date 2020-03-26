Украина закроет границы с 27 марта

Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ страны с полуночи 27 марта. Глава государства уточнил, что границы страны будут закрыты и для жителей страны, находящихся за рубежом. Об украинцах, которые не смогут вернуться в страну в ближайшие часы, должны позаботиться диппредставительства и общины страны, сообщил президент.

Ранее мы сообщали о том, что застрявшие в Доминикане украинцы попросили Владимира Зеленского вернуть их домой. Жители страны не могут покинуть иностранное государство из-за закрытия границ в связи с пандемией.

Видео: Зе! Президент / YouTube