Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Они хотят эвакуацию, денег на билеты или отправки президентского борта в Доминикану.

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Владимира Зеленского вернуть их домой. Жители страны не могут покинуть иностранное государство из-за закрытия границ в связи с пандемией. Они требуют от главы Украины направить за ними президентский самолет.Соответствующее обращение опубликовано в Instagram-аккаунте.

Туристы отметили, что сейчас в Доминиканской республике остаются 129 украинцев, в том числе и дети. Застрявшие путешественники не имеют информации о том, как им попасть домой. Украинцы напомнили, что во время прихода к власти Владимир Зеленский обещал, что все госимущество страны станет доступным общественности.

Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой...Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт прокомментировали активисты

Туристы недовольны тем фактом, что пока они находятся в Доминикане, президент направляет свой самолет в Вену.

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Фото и видео: Instagram/romanova_103

