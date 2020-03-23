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Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

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Они хотят эвакуацию, денег на билеты или отправки президентского борта в Доминикану.

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Владимира Зеленского вернуть их домой. Жители страны не могут покинуть иностранное государство из-за закрытия границ в связи с пандемией. Они требуют от главы Украины направить за ними президентский самолет.Соответствующее обращение опубликовано в Instagram-аккаунте.

Туристы отметили, что сейчас в Доминиканской республике остаются 129 украинцев, в том числе и дети. Застрявшие путешественники не имеют информации о том, как им попасть домой. Украинцы напомнили, что во время прихода к власти Владимир Зеленский обещал, что все госимущество страны станет доступным общественности.

Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой...Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт

прокомментировали активисты

Туристы недовольны тем фактом, что пока они находятся в Доминикане, президент направляет свой самолет в Вену. 

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Фото и видео: Instagram/romanova_103
 

Теги: владимир зеленский, доминиканская республика, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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