Глава Украины выступил на форуме в Давосе.

Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине и процесс расширения НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Политик отметил, что сейчас киевский режим в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. Страна до сих пор сталкивается с повреждением энергетической инфраструктуры.

Нам нужно, чтобы продолжилась поддержка Украины для обеспечения нас боеприпасами. Нам также требуется финансовая помощь. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины призвал союзников и партнеров ускорить процесс расширения Североатлантического альянса и вступления в него Киева. Он напомнил, что страна находится на пути интеграции в военный блок, так как речь идет о лучшей гарантии безопасности для нации.

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України