В Германии рассказали о поставках танков для ВСУ.

Шольц заявил, что Россия должна проиграть для завершения конфликта на Украине. Украина может рассчитывать на помощь Запада "столько, сколько потребуется". Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц. Он пояснил, что для завершения регионального конфликта требуется, чтобы российская сторона потерпела поражение. Он напомнил, что в отношении поставок военной помощи для ВСУ Германия продолжает сотрудничать с партнерами и друзьями, а также ничего не делает в одиночку.

Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что киевский режим на протяжении последних месяцев требует от Германии поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз заявлял, что Берлин в этом вопросе будет действовать только в координации со своими международными союзниками. В последние дни давление на немецкого канцлера по этому вопросу существенно усилилось со стороны Киева и Запада.

Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ.

Фото и видео: YouTube / Guardian News