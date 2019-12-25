Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

В ФРГ канцлер выступил за содействие стран ЕС и НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности, которые это решение вызывает для граждан ФРГ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам. Глава правительства Германии также напомнил о единении с НАТО и Евросоюзом в оказании поддержки киевскому режиму. Он добавил, что сейчас наступает конец "сложного года".

Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц подчеркнул, что жители Германии действительно ежедневно испытывают на себе последствия регионального конфликта на Украине, когда совершают покупки в супермаркете, приходят на заправочные станции или платят счета за природный газ или электричество. Однако одновременно с этим трудным периодом находится время для "сплоченности и силы". В Германии считают, что сейчас ЕС и Североатлантический альянс не расколоты, как это было в периоды прошлых кризисов.

Шольц заявил, что Германия будет защищать "каждый квадратный метр" НАТО, если понадобится.

Фото и видео: YouTube / FLASH UP

