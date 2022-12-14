Шольц заявил, что Германия будет защищать "каждый квадратный метр" НАТО, если понадобится

В Берлине подтвердили готовность к обороне альянса и союзников.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет защищать "каждый квадратный метр" НАТО в том случае, если это понадобится для защиты международных союзников. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на площадке местного правительства (бундестаге). Спикер пояснил, что партнеры по Североатлантическому альянсу могут быть уверены в готовности Берлина содействовать коллективной обороне блока. Именно для этих задач кабинет министров Германии выступил за выделение из федерального бюджета ста миллиардов евро на оборонные нужды. Речь идет о закупке нового оборудования, боеприпасов и боевой техники, разработке новых систем.

Наши партнеры по альянсу знают, что они могут на нас полагаться. Они знают, что мы, если потребуется, будем защищать каждый квадратный метр территории блока. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ПВО Patriot в Польше.

Фото и видео: YouTube / phoenix