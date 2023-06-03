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Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия

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Глава Украины рассказал о гарантиях безопасности для страны.

 Украина не  получит членство в Североатлантическом военном альянсе до тех пор, пока на территории страны идут боевые действия. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом сделал президент Владимир Зеленский. Политик добавил, что вступление в НАТО для киевского режима является лучшей гарантией по безопасности.

Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский пожаловался, что устал из-за неработающих против России санкций. Зеленский пожаловался, что устал из-за неработающих против России санкций.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, гарантии безопасности, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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