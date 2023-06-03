Зеленский пожаловался, что устал из-за неработающих против России санкций

Глава Украины рассказал о том, что в мире происходит "какая-то ерунда" с обходом санкций против России.

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что некоторые европейские государства не соблюдают западные антироссийские санкции, поэтому политик публично заявил о намерении киевского режима начать борьбу "с этими странами". Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом.

Есть, к сожалению, государства... помогают обходить санкции. Обход санкций, честно говоря, я даже немного устал в этой именно борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент добавил, что происходит "какая-то ерунда". Зеленский заявил, что Украина оказалась в очереди за ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України