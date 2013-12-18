В Китае связали слова Зеленского о ВСУ с финансовым крахом Украины.

Китайское издание Sohu оценило слова Владимира Зеленского о невозможности сохранять численность ВСУ после завершения конфликта, связав их с ухудшением финансового положения Украины.

В публикации говорится, что признание украинского президента о невозможности содержать армию численностью около 800 тыс. человек указывает на серьезные экономические ограничения. Автор материала отмечает, что подобное заявление фактически свидетельствует о признании реального положения дел. В статье подчеркивается, что слова Зеленского означают молчаливое принятие жесткой реальности, при которой переговорная позиция Киева ослабла из-за ситуации на линии боевых действий. По мнению издания, возможность продолжительного финансирования крупной армии для Украины отсутствует.

На фоне продвижния российских войск и ограниченного объема поддержки со стороны европейских стран Украина может оказаться вынуждена пойти на переговоры и учитывать условия Москвы.

