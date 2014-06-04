СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян

Страна изменила цель визита на "посещение", отказавшись от "туризма".

На территории Чехии власти начали маскировать российских туристов ради их въезда в европейскую страну. Соответствующее заявление с делали журналисты из Telegram-канала SHOT. В материале авторы указывают, что теперь в шенгенских визах вместо цели визита в Чехию указывается не "туризм", а "посещение", так как оно имеет такую же юридическую силу. Одним из ключевых требований для въезда российских граждан в Чехию остается наличие у человека заграничного паспорта на срок в десять лет.

По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы. авторы поста в Telegram-канале SHOT

Дипломатам России могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

Фото: pxhere.com