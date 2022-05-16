Дипломатам России могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны

Такое заявление сделал глава МИД Чехии в интервью для Politico.

Новый 19-й антироссийский санкционный пакет коллективного Брюсселя может содержать в себе запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Соответствующее заявление иностранным журналистам из издания Politico сделал глава министерства по иностранным делам Чехии Ян Липавский. Европейский дипломат указал, что Москва сейчас обладает ненужным преимуществом в вопросе передвижения сотрудников внешнеполитического ведомства своей страны

Я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Ряд других неназванных дипломатов ЕС подчеркнули в комментарии СМИ, что в новый пакет запретов и ограничений в адрес Москвы скорее всего, не войдут меры,, связанные с покупкой российских энергетических ресурсов.Новые санкции затронут так называемый "теневой флот" и фирмы, которые, по версии стран-членов Европейского союза, помогают российскому руководству обходить введенные ранее экономические рестрикции.

Мы не ожидаем, что в 19-м пакете будет место для каких-либо существенных санкций в отношении российской нефти. <...> Мы считаем, что на данный момент возможности для дальнейших санкций невелики. Аджай Пармар, аналитик консалтинговой компании ICIS

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv