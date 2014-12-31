Встреча на уровне глав МИД ЕС намечена на 31 августа.

Страны Европейского союза на текущей неделе обсудят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных в странах коллективного Запада российских финансовых активов, а также 19-й пакет антироссийсого санкционного давления. Соответствующими данными с аудиторией поделились иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на письмо датского председательства в ЕС. В документе упоминалось, что на 31 августа запланирована рабочая встреча глав внешнеполитических ведомств регионального сообщества. Ключевой темой мероприятия станет вопрос усиления давления на Москву с целью заставить руководство страны заключить перемирие с киевским режимом.

По словам от европейского дипломата, министры обороны стран-членов Евросоюза также проведут личные встречи 28 и 29 августа для обсуждения военной помощи Украине и поддержки местной военной промышленности. В событиях будет задействована глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас. Авторы в газете Politico написали о том, официальная повестка дня не включает в себя вопрос гарантий безопасности киевского режима в рамках возможных мирных договоренностей, однако ожидается, что эта тема также будет поднята делегатами в ходе дискуссий.

