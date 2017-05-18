Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС

Успехи Кишинева в евроинтеграции могут "разозлить Киев".

Европейский союз рассматривают возможность ускорить принятие Молдавии в региональное сообщество, что позволит постсоветской республике опередить Украину на пути к членству в ЕС. Соответствующее заявление сделал иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники. В материале СМИ приводится сценарий, по которому страны-члены ЕС в начале сентября проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии. По мнению авторов статьи, речь идет о ключевом юридическом шаге на пути к членству в ЕС. Документ позволит властям из Кишинева значительно продвинуться вперед на этом треке, заручившись одобрением всех 27 стран-членов для начала переговоров.

Необходимо изыскать возможность открыть первый кластер. Зигфрид Мурешан, глава комитета по ассоциации "ЕС - Молдавия" в Европарламенте

СМИ считают, что руководство в коллективном Брюсселе опасается того, что предпочтительный подход к Кишиневу и "состояние ожидания" для киевского режима может "разозлить украинские власти", чья заявка на членство в Евросоюз продвигалась одновременно с молдавской с того момента, как оба государства региона получили "зеленый свет" от ЕС в 2023 году. В газете уточнили, что заявку Украины сейчас блокирует Будапешт. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил аудитории, что национальное правительство определилось со своей позицией после референдума, поэтому планирует и дальше блокировать любые шаги по приему Украины в сообщество.

Напомним, что на данный момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Фото: pxhere.com