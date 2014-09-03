Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО

Глава Украины поднял тему выборов на высший пост в государстве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока что нет никаких реальных шансов вступить в НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью для местного издания "Страна". Политический лидер добавил, что одновременно с этим сейчас он готов провести выборы. Известно, что такое голосование может быть организовано на следующие 60-90 дней.

Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО - это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Украине Олег Диденко говорил прессе, что на организацию новых президентских выборов, по его мнению, специалистам потребуется более трех месяцев с момента прекращения боевых действий.

Зеленский утверждает, что пунктов мирного плана по Украине стало меньше.

Фото: YouTube / Офіс Президента України