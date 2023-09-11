Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится "хэппи-эндом"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не кончится "хэппи-эндом". Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.
По словам украинского лидера, все хотят достичь успеха в контрнаступлении. При этом Зеленский отметил, что это не фильм, который продлится полтора часа. Он также подчеркнул, что ВСУ потеряли много людей в ходе конфликта.
У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России.
Видео: YouTube / CNN
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