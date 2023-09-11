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Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится "хэппи-эндом"

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Он также подчеркнул, что ВСУ потеряли много людей в ходе конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не кончится "хэппи-эндом". Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.

По словам украинского лидера, все хотят достичь успеха в контрнаступлении. При этом Зеленский отметил, что это не фильм, который продлится полтора часа. Он также подчеркнул, что ВСУ потеряли много людей в ходе конфликта.

У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России.

Видео: YouTube / CNN

Теги: владимир зеленский, контрнаступление, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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