Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится "хэппи-эндом"

Он также подчеркнул, что ВСУ потеряли много людей в ходе конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не кончится "хэппи-эндом". Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.

По словам украинского лидера, все хотят достичь успеха в контрнаступлении. При этом Зеленский отметил, что это не фильм, который продлится полтора часа. Он также подчеркнул, что ВСУ потеряли много людей в ходе конфликта.

У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России.

Видео: YouTube / CNN