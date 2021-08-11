Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России

Глава Украины рассказал о работе группы Андрея Ермака и Майкла Макфола.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в плане того, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу в антироссийском давлении. Глава государства в очередном видеообращении к гражданам уточнил, что приоритетами коллективного Запада должны стать энергетический сектор РФ, а также микроэлектроника и финансовый сектор.

Встреча с участниками нашей санкционной группы. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Обсудили ориентиры. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский пригрозил ЕС судом из-за зерна.

Фото и видео: YouTube /Офіс Президента України